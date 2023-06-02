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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

باكستان وأذربيجان تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اتفقت باكستان وأذربيجان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخصوصًا في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك خلال اجتماع الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين باكستان وأذربيجان الذي انعقد اليوم في باكو على مستوى الوفود برئاسة وكيل وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور أسد مجيد خان ونائب وزير الخارجية الأذري إلنور محمدوف.
وأوضحت "الخارجية الباكستانية" في بيان لها أن الجانبين عقدا خلال الاجتماع مناقشات واسعة النطاق لمراجعة العلاقات الثنائية التاريخية، واتفقا على تعزيز وتنويع التجارة الثنائية، وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والزراعة والنقل والتعليم.

باكستان أذربيجان تعزيز العلاقات الثنائية