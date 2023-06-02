باكستان وأذربيجان تتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات

اتفقت باكستان وأذربيجان على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخصوصًا في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك خلال اجتماع الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين باكستان وأذربيجان الذي انعقد اليوم في باكو على مستوى الوفود برئاسة وكيل وزارة الخارجية الباكستانية الدكتور أسد مجيد خان ونائب وزير الخارجية الأذري إلنور محمدوف.

وأوضحت "الخارجية الباكستانية" في بيان لها أن الجانبين عقدا خلال الاجتماع مناقشات واسعة النطاق لمراجعة العلاقات الثنائية التاريخية، واتفقا على تعزيز وتنويع التجارة الثنائية، وتوسيع التعاون في مجالات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والزراعة والنقل والتعليم.