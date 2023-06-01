الأهلي يفتتح فرع التجمع الخامس بحضور سياسي ورياضي وفني "صور"

افتتح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فرع النادي بالقاهرة الجديدة “التجمع الخامس” مساء الخميس وسط حضور لفيف من الشخصيات البارزة ونجوم ورموز النادي السابقين.

بدأ حفل افتتاح فرع الأهلي بالتجمع الخامس بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، وذلك عقب قيام محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بقص شريط الافتتاح.



حضر حفل الافتتاح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديدة، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، واللواء أ.ح وليد عارف، مدير إدارة الأشغال العسكرية، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة النادي، ولفيف من المسئولين والقيادات المختلفة ورجال الصحافة والإعلام.



بدأ توافد الحضور من الساعة السادسة مساء اليوم الخميس، وكان في استقبالهم الدكتور سعد شلبي المدير التفيذي للنادي.

من جانبه قال محمود الخطيب، رئيس النادي، إن افتتاح فرع القاهرة الجديدة يوم تاريخي بكل المقاييس، وسيظل محفورًا في ذاكرة كل محب وعاشق للنادي، عندما تتذكر الأجيال القادمة النشأة الوطنية للأهلي في 1907 والتي بدأت على مساحة أرض بلغت أربعة أفدنة تقريبًا، واليوم 1 يونيو 2023 يتم افتتاح الفرع الرابع على مساحة 50 فدانًا مملوكة بالكامل للنادي، وإنه من حق كل أهلاوي سواء كان عضوًا أو واحدًا من الجماهير أو محبًّا للنادي من أي مكان، أن يفخر بالأهلي والانتماء إلى عائلته التي تملك 4 مقرات وليس فروعًا، وتوجه بالشكر إلى كل من ساعد في إنجاز هذا المشروع، وإلى كل مؤسسات الدولة وقياداتها، وفي مقدمتها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأوضح أن وزارة الإسكان لها دور مهم للغاية بعد أن خصصت الأرض الخاصة بالفرع، ووافقت بعد ذلك على تبديلها بمساحة أخرى مناسبة أكثر، وكذلك وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي على دورها في هذا الملف، وأن النادي يتمنى أن تقوم الوزارة بإنشاء حمام السباحة الذي سيقام بالمرحلة الثانية بفرع القاهرة الجديدة، وأن النادي يقدر الأعباء الكثيرة على الوزارة، وفي نفس الوقت يثق في تقديرها لرسالة الأهلي الوطنية ودوره في دعم المنتخبات.

ووجه رئيس الأهلي الشكر بشكل خاص إلى قيادات القوات المسلحة ورجال الهيئة الهندسية وإدارة الأشغال العسكرية على جهودهم الكبيرة في تنفيذ المشروع الذي يدعو إلى الفخر الشديد، وقال إن الفترة الأخيرة شهدت مجهودًا مكثفًا على مدار الساعة لإتمام العمليات الإنشائية على أفضل ما يكون.

وتوجه بالشكر إلى كل مجالس الإدارات السابقة، لافتًا إلى أن كل مجلس يكمل مسيرة المجلس الذي يسبقه، في سلسلة ذهبية تمنح الأهلي التميز، مشيرًا إلى دور رموز النادي -رحمة الله عليهم- الذين سبقوا بخدمة الأهلي ورفعة شأنه، ووضعوا الأسس والقواعد من حيث التشييد والبناء للمقرات المختلفة والبطولات وتواصل الأجيال ليستمر الأهلي أعظم نادٍ في الكون.

واختص الخطيب جماهير وأعضاء النادي بالتحية، مؤكدًا أنهم دائمًا السند والداعم الأساسي ومصدر الثقة والدافع الكبير نحو مزيد من الإنجازات، وكذلك أعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وتعاونهم لمصلحة النادي ووضعها فوق كل اعتبار، لأن النادي هو صاحب الفضل على الجميع، بالإضافة إلى جهود الإدارة التنفيذية وإدارات النادي المختلفة.

وأشار إلى أن الأهلي يفتتح اليوم الفرع الرابع، ويقوم بتطوير مستمر في منشآته ببقية الفروع والمقر الرئيسي بالجزيرة، ويحقق إنجازات رياضية على صعيد الفرق المختلفة، وذلك رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم، وهو أمر إيجابي للغاية يستحق الشكر لله سبحانه وتعالى.

في ختام كلمته، جدد الخطيب التحية لكافة منظومة العمل بالنادي، ولكل من قام بدوره في الوصول إلى هذه المرحلة والعمل على مدار فترة طويلة في أجواء صعبة للغاية لإنجاز الصرح الكبير، مؤكدًا أن الجميع تفانى في العمل خلال حفل الافتتاح على الرغم من العاصفة الترابية الأخيرة، وشدد على أن فرع القاهرة الجديدة لن يكون الأخير، وسيكون هناك عمل من أجل التواجد في كل المحافظات، وأن الأهلي نادٍ وطني اجتماعي وسياسي بتصرفاته ويساعد الدولة بالأفعال.