تعرف على أهم أمراض يسببها فطر الترناريا

فطر الترناريا أحد الفطريات التي تصيب النباتات فهو فطر داكن اللون يوجد على الأنسجة في الأماكن المصابة من النبات، يحمل نوع من الجراثيم الكونيدية على شكل سلاسل متفرعة أحيانًا أو في شكل سلاسل منفردة يصيب الفطر البطاطس والطماطم اللفحة المبكرة، وأيضًا يصيب العديد من أنواع الخضروات والفواكه بالعفن واللحفة وأيضًا نباتات الزينة، كما تصيب الخضروات المخزنة بالعفن، ويعد من السهل فصل النباتات المتعفنة الحاملة للجراثيم الكونيدية لأنه يعيش فوق أنسجة النباتات الميتة.

يصيب هذا النوع من الجراثيم نباتات العائلة الباذنجانية في أي مكان تتم زراعتها فيه خاصة الطماطم والبطاطس، تظهر أعراض الفطر على شكل بقع على الأوراق والساق وثمار الطماطم على شكل حلقات متداخلة من الأنسجة الميتة متمركزة في مكان واحد ويحيط بها هالة لونها أصفر، وغالبًا ما ينمو العفن عند الطرف الزهري للثمرة حيث يتسبب في سقوط الثمرة المصابة ويبدأ العفن في النمو والاتساع، أما في البطاطس فيظهر العفن على الدرنات، تظهر بلون أسود غير منتظم الشكل، ومع تغيرات المناخ يبدأ التعفن في الانتشار مما يتسبب في موت الأوراق وإصابة الثمار وبذلك يتلف المحصول.

يتم مكافحة الفطر عن طريق “استخدام الري بالرش، اختيار بذور غير مصابة بالفطر، واتباع الدورات الزراعية الخاصة بالمحصول”، وعندما تبدأ الثمار في الظهور يجب رش المحصول بأحد المبيدات المعروفة بمكافحة الفطر، ويصيب فطر الألترناريا أوراق نباتات العائلة القرعية، حيث يعد محصول الشمام والبطيخ من أكثر نباتات العائلة القرعية التي تصاب بلفحة الأوراق الناتجة عن فطر الألترناريا، كما يعد هذا النوع من الفطر أكثر انتشارًا في محاصيل الكوسا والقرع والخيار ، وينتشر في الأماكن الممطرة والمناطق ذات درجة الحرارة المرتفعة.