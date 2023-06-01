الدوري الممتاز.. إنبي يخطف فوزا صعبا من المحلة

حقق فريق إنبي انتصار هام علي نظيرة غزل المحلة بهدف دون رد بأخر الدقائق، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز هدف اللقاء الوحيد لاعب فريق إنبي أحمد امين أوفه في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.



بتلك النتيجة ارتفع رصيد فريق إنبي الي النقطة 39، و في المركز التاسع جمعها من 30 مباراة.

وتجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 31 في المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز ، بعد خوض 30 مباراة نجح في الفوز بـ 8 مباراة والتعادل في 7 مباريات وتلقى الخسارة في 15 مباراة.