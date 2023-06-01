الجسر المعجزة.. يبدأ فى السويد وينتهي بالدنمارك

يعتبر جسر أوريسند واحد من اشهر واجمل الجسور في العالم حتى انه يعرف كمعجزة فنية تحت البحر، لأن الجسر ياتي من دولة السويد ويمربنفق طويل تحت الماء ثم ينتهي بالظهور في دولة الدنمارك فهو يربط بين العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ومدينة مالو السويدية لذلك اعتبر معجزة فنية تربط البلدين بجسر ونفق تحت البحر، ويستخدم كطريق سيارات وسكة حديد ويتكون من 3 أجزاء .

من جهة الدانمارك يأتي نفق أوريسند، ثم يرتفع النفق تدريجياً حتى يصل إلى جزيرة بيبرهولم الاصطناعية، التي تنتهي إلى جسر أوريسند، ويعتبر أحد أفضل وأشهر الجسورعلى مستوي العالم نظرا لفخامة وجمال الجسر بالإضافة إلى ذلك دقة التصميم الهندسي والمعماري كما يمتلك الجسر والنفق أحدث نظام للمراقبة في أوروبا.

تقوم الكاميرات الإلكترونية بتتبع المركبات المارة على الجسر والنفق بدقة وفي حالة توقف أي سيارة في الطريق يتم عرض صورة حية للموقع لمراقبة الامن والسلامة.