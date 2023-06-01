كيف تؤثر ألوان الملابس على امتصاص الحرارة؟

يوصي الخبراء بارتداء الملابس بألوان فاتحة في فصل الصيف والبعد عن الألوان الداكنة فألوان الملابس مرتبطة بامتصاص الحرارة، فالملابس باللون الأبيض ذو الأكمام الطويلة تشعر الجسم بالبرودة أكثر من قميص أسود بأكمام قصيرة، حيث يعرف الضوء على أنه نوع من الإشعاع الكهرومغناطيسي الذي ينتقل من المصدر على شكل موجات ورغم أننا نرى ضوء الشمس بلون واحد، إلا أنه يتكون من نطاق واسع من الأطوال الموجية والألوان التي تختلف باختلاف تردد الموجات، وبعض هذه الأطوال الموجية تقع ضمن النطاق المرئي لعين الإنسان، وبعضها غير مرئي.

ويعتمد اللون الذي يظهر فيه أي جسم على الأطوال الموجية التي يمتصها من الضوء الساقط عليه، فاللون هو مجرد مقياس لما يمتصه أو يعكسه الجسم من الأطوال الموجية لطيف الضوء الأبيض، بحيث يظهر الجسم بلون الأطوال الموجية الأخرى التي لم يمتصها الجسم، وانعكست عنه لتراه عيوننا، والحرارة هي مقياس لحركة الجزيئات في الجسم، فكلما زادت حركة الجزيئات أصبح الجسم أكثر دفئًا، وعندما يمتص الجسم الإشعاع الضوئي فإن جزيئاته تهتز توافقاً مع الأطوال الموجية للإشعاع الكهرومغناطيسي، مما يؤدي إلى زيادة الحرارة مع زيادة حركة الجزيئات، وكلما زادت الأطوال الموجية للإشعاع التي يتم امتصاصها، ينتج المزيد من الحرارة.

والأجسام التي تعكس كل الألوان فهي لا تزال تمتص بعض الأطوال الموجية للإشعاع، وتعتبر الأشعة تحت الحمراء أطول هذه الأطوال الموجية، لكنها غير مرئية لعين الإنسان، إلا أن الانسان يشعر بها على شكل حرارة، ولأن الضوء الممتص يتحول إلى طاقة حرارية، لذلك نشعر مع الألوان الداكنة بحرارة أكثر عندما نتعرض لضوء الشمس، وتعكس الأجسام البيضاء جميع الأطوال الموجية المرئية للضوء، لذلك يقل شعورنا معها بحرارة الشمس، بينما تمتص الأجسام السوداء كل الأطوال الموجية المرئية، فنشعر بحرارة الشمس أكثر، ومع ذلك، حتى الأجسام البيضاء تجتذب الحرارة عن طريق ضوء الأشعة تحت الحمراء، فلا يوجد لون لا يجذب أي حرارة.

وبعيداً عن اللونين الأبيض والأسود، تجذب الأجسام الملونة الحرارة بناء على عدد الأطوال الموجية التي تعكسها من الضوء المرئي، إذ ينتج عن الأطوال الموجية ذات التردد العالي ألوان أغمق، مما يؤدي إلى امتصاص حرارة أكثر، وفيما يلي ترتيب الألوان من الأقل حرارة إلى الأعلى تجذب الأجسام الحمراء أقل درجة حرارة بعد الأجسام البيضاء، يليها اللون “البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، ثم البنفسجي” والذي يجذب أكبر قدر من الحرارة من أي لون مرئي غير اللون الأسود.

فيجب على الاشخاص اختيار ألوان الملابس اعتمادا على حرارة الطقس فعند اختيار ألوان الملابس خلال الصيف الحار أو الشتاء البارد، ضع في اعتبارك هذه القاعدة الأساسية؛ اللون الأبيض والأحمر والأصفر هو الأفضل للأشهر الدافئة، عندما تريد تجنب جذب المزيد من الحرارة، وفي الأشهر الباردة، من الأفضل اختيار الألوان مثل “الأزرق، البنفسجي، الأسود”، فإذا أردت حبس أكبر قدر ممكن من الحرارة، وأصبح الآن واضحاً أنه ليس من المفترض أن ترتدي الأبيض في الأيام الباردة مع الأخذ بعين الاعتبار درجات اللون، فالدرجات الأغمق من اللون الأزرق مثلا تمتص حرارة أكثر من الدرجات الأفتح.