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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ: إعلان نتيجة الإعدادية السبت

بعد الأنتهاء من أعمال الكنترول وتصحيح الدرجات

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ
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كشف اللواء جمال نور الدين،  محافظ كفر الشيخ عن موعد اعلان نتيجة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023، مؤكداً أنه سيتم اعتمادها يوم السبت المقبل، 

وقال أنه تابع، اليوم الخميس، أعمال المراجعات النهائية، موجها  برصد الدرجات والمراجعة النهائية، لينال كل طالب حقه، دون الوقوع في أخطاء التصحيح ورصد الدرجات، أو ترك إجابة دون تقديرها.

وأكد  محافظ كفر الشيخ، أنه وجه محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بسرعة الانتهاء من أعمال المراجعة النهائية، مساء اليوم وغداً الجمعة، لإعتمادها، يوم السبت بعد غد.

 

جاء ذلك بناء على تلقي محافظ كفر الشيخ عدد من الاستفسارات من الأهالي عن موعد الاعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية، فوجه بسرعة الانتهاء من أعمال المراجعة لاعتمادها واعلانها، والإعلان عن أسماء الأوائل.

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