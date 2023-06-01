تعرف على أغبى معركة فى التاريخ

التاريخ ملىء بالمعارك وتمتلك كل معركة تاريخ مختلف وتفاصيل تختلف عن أي معركة أخرى حتى ان أحد المعارك عرفت بـ"أغبى معركة فى التاريخ" وهي “معركة كارانسيبيس”، والتى انتصر فيها الجيش العثمانى دون أن يفقد نقطة دم واحده من جنوده ففى عام 1788 حارب الجيش النمساوى نفسه عن طريق الخطأ.

حيث هاجم جزء من الجيش الجزء الآخر بالمدفعية عن طريق الخطأ فى معركة تسمى بمعركة كارانسيبس وقتلوا قرابة 10 ألاف جندى من أنفسهم، فانتصر الجيش العثمانى دون أى مجهود واستولى على مدينة كارانسيبيش التى تقع حاليا فى رومانيا.

كان هذا بسبب شرب أحد الفرق الخمر وحدوث خلاف بينهم أدى إلى إطلاق النار فى صفوف أحد الفرق مع سماع صيحات تقول “الأتراك الأتراك” وبدأت الفرقتان فى التمركز للاشتباك حتى راح ضحيتها 10 ألاف جندي.