انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية بشمال سيناء

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء المحاضرات المجانيه ومراجعات حياة كريمة وانطلاق فعاليات القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحت شعار قادرون على تحقيق أحلامنا والتى تسعى على رفع مستوى الأداء التعليمي للطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية وتخفيف الأعباء عن كاهل الطلاب وأولياء الامور وفي إطار التعاون مع مؤسسة حياة كريمة بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، و الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات.

انطلقت اليوم فعاليات القوافل التعليمية للمراجعة النهائية لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بجميع الإدارات التعليمية العشر بمشاركة متميزه من الطلبة والطالبات على مستوى المديرية وصرح وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مبادرة حياة كريمة جاءت في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ ومنها "التعليم الجيد" وذلك لرفع مستوى الأداء التعليمي لأبنائنا الطلاب، ولمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتخفيف الأعباء عن كاهل كلاً من الطالب وولي الأمر.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم إن القوافل تم تنفيذها تحت إشراف مديري الإدارات التعليمية ومديري التعليم الثانوي بالمديرية والإدارات التعليمية حيث تم توفير الأماكن والقاعات المناسبة لإستيعاب جميع الطلاب المستفيدين من القوافل، والتي تتم على محاضرتين يومياً لمدة أربع ساعات لكل محاضرة وتغطي جميع المراجعات لمناهج الثانوية العامة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

وناشد طلاب الثانوية العامة بشعبتيها، بالاستفادة من هذا المشروع القومي الرائد للقوافل التعليمية، وما تفرزه من بيئة تعليمية جيدة، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، ونتائج جيدة ومبهرة بماراثون الثانوية العامة، متمنياً التفوق والنجاح لجميع أبنائنا في هذا الماراثون الطويل.