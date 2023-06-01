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الجمعة 02 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السفارة الأمريكية بالقاهرة: السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن تزور مصر غدا

السيدة الأولى في
السيدة الأولى في أمريكا جيل بايدن
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تصل السيدة الأولى في أمريكا جيل بايدن، إلى القاهرة، غدا الجمعة، في زيارة تستغرق يومين، وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، في بيان، اليوم، أن مصر تعد المحطة الثانية لجولة «بايدن» التي تستمر لمدة أسبوع، وتشمل أربع دول في المنطقة، وبدأت من الأردن.

وأضافت أنه من خلال زيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ستواصل السيدة الأولى جيل بايدن، البناء على عملها لتمكين الشباب وإعادة التأكيد على التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات وتعزيز الأولويات المشتركة في المنطقة.

وأوضحت السفارة أن جيل بايدن ستلتقي، خلال الزيارة في مصر، بالنساء والشباب، وتسلط الضوء على الاستثمارات الأمريكية التي تهدف إلى دعم مبادرات التعليم وزيادة الفرص الاقتصادية.

جيل بايدن مصر الأردن