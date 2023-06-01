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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الممتاز..تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين إنبي والمحلة

إنبي وغزل المحلة
إنبي وغزل المحلة
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سيطر التعادل السلبي على مباراة فريق إنبي أمام نظيره غزل المحلة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

اعتمد غزل المحلة في هجوم فريق زعيم الفلاحين على باسي وأوريك، في مواجهة فريق إنبي بالمباراة.

وبدأ الملحة اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.
خط الدفاع: معاذ الحناوي، مصطفى العش، أحمد رضا، محمد بازوكا.
خط الوسط: حميد ماو، أحمد النادري، محمد جابر.
الهجوم: جبريل أوريك، كريم مصطفى، تشارلز باسي.

بينما يجلس على مقاعد بدلاء فريق غزل المحلة: 
محمود الحضري، السيد الشبراوي، خالد الإخميمي، طارق سامي، إبراهيم عايش، حازم مرسى، أحمد الشيخ، مصطفى ديشا، أحمد وجيه، عبد الرحمن عاطف أجويرو.

يحتل فريق غزل المحلة المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، بعد خوض 29 مباراة نجح في الفوز بـ 8 مباراة والتعادل في 7 مباريات وتلقى الخسارة في 14 مباريات.

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