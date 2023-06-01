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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالأسماء.. إصابة 12 شخصا بحادث انقلاب ميكروباص في البحيرة

صورة أرشفية
صورة أرشفية
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أصيب 12 شخصا بكسور وجروح متفرقة بانحاء الجسد، منذ قليل، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق (زرقون- دمنهور)، بنطاق مركز المحمودية محافظة البحيرة وتم نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم.
تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق زرقون - دمنهور 

بالانتقال والفحص تبين إنقلاب سيارة ميكروباص وأسفر عن إصابة 12شخصا هم كل من:" خالد ح.ا، 58 عاما، حمدي أ.ح، 62 عاما، محمد خ.ع، 30 عاما، محمد ا.ع، 27 عاما، فرحه. ع.ر، 43 عاما، محمد.ب.م، 43 عاما، إيناس. م.ا
26 عاما، يحي.ا، 7 سنوات، ماريه.ا، 35 عاما، فاروق.ا. ف، 10 سنوات، محمد.ط، 19 عاما، أحمد.م.م
15 عاما"، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة. 

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