حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 2 يونيو 2023

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 2 يونيو 2023 حيث من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع على معظم المناطق.

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم ستكون معتدلة في الصباح الباكر، وشديدة الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارة على السواحل الشمالية الغربية، فيما ستكون معتدلة الحرارة ليلاً على كافة المناطق.

وأضافت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم ستشهد نشاطًا في الرياح على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، مما يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأكد الخبراء أن هناك فرصة لتساقط الأمطار الخفيفة التي قد تكون رعدية أحياناً، بنسبة حدوث تصل إلى 20%، على بعض مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري، وقد تمتد بشكل خفيف إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.