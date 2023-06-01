وزير الرياضة: الأهلي نموذجا في عملية النهضة الإنشائية

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والعديد من الوزراء والمسئولين والقيادات المختلفة ورجال الإعلام وعدد من رموز الكرة المصرية.

في كلمته هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجلس ادارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على افتتاح فرع النادي الرابع بالقاهرة الجديدة، مشيدا بالطفرة الهائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، مؤكدا أنه يعد من الصروح الرياضية الواعدة التي تقدم كل الخدمات الرياضية للشباب والأسر المصرية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن كل منشأ رياضي يضاف إلي خريطة الكرة المصرية يبقى بمثابة إضافة كبيرة للرياضة المصرية بشكل كبير.

كما أكد "صبحي" أن الرياضة المصرية تلقى كل الدعم من الدولة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددا على أن الأهلي يبقي نموذجا في عملية النهضة الإنشائية تحت قيادة المجلس الحالي.

ومن جانبه، وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعمه وحرصه لتذليل كافة العقبات لخروج النادي بهذا الشكل، مضيفا أن النادي يقدر الأعباء الكثيرة على الوزارة، وفي نفس الوقت يثق في تقديرها لرسالة الأهلي الوطنية ودوره في دعم المنتخبات.