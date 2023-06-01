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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"رئيس جمهورية العالم" رواية جديدة يقدمها هشام صلاح عن حابي للنشر

كتاب رئيس جمهورية
كتاب رئيس جمهورية العالم
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كشفت دار حابي للنشر والتوزيع عن غلاف رواية "رئيس جمهورية العالم"، أحدث الأعمال الأدبية والتي يقدمها الكاتب الصحفي هشام صلاح.

صممت الغلاف الفنانة سلمي جمال والذي ظهر عليه وجهان الأول للإنسان والآخر الروبوت، حيث تدور أحداث الرواية في إطار خيال علمي عن تنبؤات المستقبل وتطور الذكاء الاصطناعي علي البشرية خلال الفترة المقبلة.

رواية رئيس جمهورية العالم تحاول الإجابة على عدة تساؤلات هامة ومنها كيف سيعيش الإنسان في المستقبل القريب وسط هذا الكام الهائل من التطور، والذي يجبره علي فعل بعض الأشياء في إطار تشويقي الإثارة من خلال أبطال الرواية.

حيث أكد كاتب ومؤلف الرواية هشام صلاح، أنه يتمنى تحويل الرواية لفيلم سينمائي في القريب العاجل، حيث يقوم حاليا بكتابة المعالجة.

يذكر أن رواية رئيس جمهورية العالم ستكون متاحة في الأسواق والمكتبات خلال الأيام القليلة المقبلة، وستشارك الرواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب القادم، وعدد من المعارض الدولية خارج مصر.

الذكاء الاصطناعي القاهرة الدولى للكتاب دار حابي للنشر دار حابي للنشر والتوزيع رواية جديدة فيلم سينمائي رئيس جمهورية هشام صلاح