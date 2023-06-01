"رئيس جمهورية العالم" رواية جديدة يقدمها هشام صلاح عن حابي للنشر

كشفت دار حابي للنشر والتوزيع عن غلاف رواية "رئيس جمهورية العالم"، أحدث الأعمال الأدبية والتي يقدمها الكاتب الصحفي هشام صلاح.

صممت الغلاف الفنانة سلمي جمال والذي ظهر عليه وجهان الأول للإنسان والآخر الروبوت، حيث تدور أحداث الرواية في إطار خيال علمي عن تنبؤات المستقبل وتطور الذكاء الاصطناعي علي البشرية خلال الفترة المقبلة.

رواية رئيس جمهورية العالم تحاول الإجابة على عدة تساؤلات هامة ومنها كيف سيعيش الإنسان في المستقبل القريب وسط هذا الكام الهائل من التطور، والذي يجبره علي فعل بعض الأشياء في إطار تشويقي الإثارة من خلال أبطال الرواية.

حيث أكد كاتب ومؤلف الرواية هشام صلاح، أنه يتمنى تحويل الرواية لفيلم سينمائي في القريب العاجل، حيث يقوم حاليا بكتابة المعالجة.

يذكر أن رواية رئيس جمهورية العالم ستكون متاحة في الأسواق والمكتبات خلال الأيام القليلة المقبلة، وستشارك الرواية في معرض القاهرة الدولي للكتاب القادم، وعدد من المعارض الدولية خارج مصر.