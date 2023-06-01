يستغرب الكثير من الناس طريقة عمل أجهزة الباركود أو الرمز الشريطي المكون من خطوط بيضاء وسوداء وانتشر استخدامه على مدى واسع خلال السنوات الماضية، حيث تتعرف هذه الأجهزة على الباركود من المساحة البيضاء لا من الخطوط السوداء، فعندما يسقط ضوء الجهاز القارئ على الباركود فإن المساحة البيضاء تعكس الضوء مرة أخرى للماسح بينما الأشرطة السوداء تمتص الضوء ثم يرسل الجهاز البيانات للحاسوب الذي يقوم بمطابقة البيانات بالباركود المسجل.

والباركود هو مجموعة من الاكواد التي يتم تمثيلها في شكل خطوط ومربعات بجانب بعضها، وتحتوي على معلومات خاصة بمنتج معين أو معلومات الإتصال والتواصل الخاصة بك أو الخاص بالشركة وبمجرد قراءته بواسطة ماسح ضوئي يتم التعرف على جميع البيانات المُخزنة داخله، وتم تصميم الباركود لتستطيع قرائته من خلال سكانر الباركود او من خلال تطبيق باركود سكانر او من خلال ماسح باركود اون لاين.

وتمثل الأرقام المكتوبة في الشريط التعريفي "الباركود" معنى، حيث تعبر أول ثلاث أرقام عن بلد صناعة المنتج، وتحدد مجموعة الأرقام التالية الشركة المصنعة، كما تعبر مجموعة الأرقام الأخيرة عن السلعة نفسها، وأخر رقم هو رقم تأكيدى يفيد فى قراءة مجموعة الأرقام بشكل صحيح.