اكتشافات جديدة مذهلة لوكالة ناسا في الفضاء

لم تتوقف وكالة الفضاء العالمية “ناسا” عن انجازاتها المستمرة في مجال الفضاء والاكتشافات التي تفيد بها البشرية، حيث توصلت الوكالة على مدار سنوات طويلة للكثير من أسرار الكون التي كان من الصعب الوصول اليها منذ سنوات طويلة.

وبالرغم من الكم الهائل من التقدم الذي حققته الوكالة الامريكية اصدرت بيان جديد لها عن اكتشفها حتى الآن 5000 كوكب خارجي في مجرة ​​درب التبانة (يدور حول نجم مثل الشمس).

وبعض هذه الكواكب غازية (مثل كوكب المشتري) وبعضها صخري (مثل الأرض والمريخ)، وهذا الرقم هو فقط عدد الكواكب المؤكدة التي تم رصدها بالفعل، لكن يعتقد أن العدد الإجمالي للكواكب في مجرتنا يتجاوز 100 مليار كوكب، وتؤكد المنظمة في الوقت السابق كنا نعتقد أن الكواكب فقط هي التي تدور حول الشمس.

وأضافت “ناسا” أن الآن مع تلك الاكتشافات والتقدم العلمي الذي وصل اليه البشر اتضح أننا نظام نجمي واحد فقط من بين 100 مليار نظام نجمي آخر في مجرة ​​درب التبانة.