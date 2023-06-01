ليفربول خامس الدوري الإنجليزي يحقق نتائج تاريخية في أسوأ مواسمه

أسدل الستار على الموسم المنقضي 2022-2023 بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتوج مانشستر سيتي بلقب البطولة للمرة التاسعة في تاريخه، وتأهل رفقة أرسنال ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، ليخوض ليفربول وبرايتون منافسات بطولة الدوري الأوروبي، وحجز أستون فيلا مقعدًا بتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي بالموسم الجديد، كما هبط ليستر سيتي وليدز يونايتد وساوثهامبتون إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (التشامبيونشيب).

وتحققت نتائج كبيرة خلال الموسم المنصرم بفارق أهداف كبير، كان ليفربول عاملًا أساسيًا في هذه النتائج، تستعرضها «البوابة نيوز» في السطور التالية.

تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي 2022-2023

بورنموث يتلقى الهزيمة الأكبر من الريدز

افتتح ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح، سلسلة النتائج الكبيرة خلال موسم 2022-2023، باكتساح بورنموث بنتيجة 9-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك في يوم 27 أغسطس 2022، حينما سجل لويس دياز وهارفي إيليوت الهدفين الأول والثاني، قبل أن ينجح الثنائي ترينت ألكسندر أرنولد وروبرتو فيرمينو في تسجيل الهدفين الثالث والرابع، قبل أن يختتم المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك خماسية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني، سجل كريس ميفام، لاعب بورنموث، الهدف السادس بالخطأ فى مرماه لصالح الريدز، قبل أن يضيف فيرمينو الهدف السابع، ثم أحرز فابيو كارفاليو الهدف الثامن، وعاد دياز ليسجل الهدف التاسع، ليحقق ليفربول الانتصار الأول له في البريميرليج هذا الموسم، بعدما سقط أمام مانشستر يونايتد وتعادل في أول جولتين أمام فولهام وكريستال بالاس.

ليفربول وبورنموث

وكانت ثاني نتائج الموسم الكبيرة، في مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست بالجولة الخامسة من المسابقة يوم الأربعاء 31 أغسطس، التي انتهت بفوز ساحق للسيتي بسداسية نظيفة، سجلها كل من إيرلينج هالاند «هاتريك» 3 أهداف متتالية، وأضاف زميله جواو كانسيلو الهدف الرابع، ثم سجل جوليان ألفاريز هدفين، في ليلة شهدت اعتلاء هالاند لصدارة قائمة الهدافين مبكرًا بـ9 أهداف.

وعلى الرغم أن توتنهام هوتسبير، لم يتأهل إلى أي بطولة أوروبية في الموسم المقبل، إلا أنه سحق نظيره ليستر سيتي بنتيجة 6-2، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأول يوم 17 سبتمبر 2022 في الجولة الثامنة، حينها افتتح البلجيكي يورى تيليمانس التهديف لصالح الضيوف من ركلة جزاء، ثم نجح هارى كين مهاجم السبيرز فى إدراك التعادل سريعًا بهدف، ومنح إيريك داير التقدم لتوتنهام، قبل أن يسجل جيمس ماديسون هدف التعادل للثعالب، وفي الشوط الثانى، أحرز الكورى الجنوبي سون هيونج مين هاتريك بعد دخوله بديلا في الدقيقة 59 بدلًا من البرازيلي ريتشارليسون.

سون في مباراة توتنهام وليستر سيتي

ومع اقتراب المواجهة النارية بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في ديربي مدينة مانشستر بنهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي التي تجمعهما يوم السبت المقبل، إلا أن السماوي أذاق اليونايتد مرارة الهزيمة الثقيلة بالجولة التاسعة يوم 2 أكتوبر بـ6 أهداف مقابل 3 للشياطين الحمر، في مواجهة شهدت إحراز كل من فبل فودين وهالاند لاعبي السيتي هاتريك لكل منهما، بينما سجل ثلاثية مان يونايتد، المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال هدفين أحدهما بركلة جزاء، والجناح البرازيلي أنتوني سجل هدفًا على ملعب الاتحاد معقل السيتيزينز.

هالاند وفودين بكرتي الهاتريك بمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

وبخماسية نظيفة، حقق أرسنال فوزًا عريضًا على نوتنجهام بالجولة الرابعة عشرة في الثلاثين من شهر أكتوبر الماضي على ملعبه الإمارات، سجل وقتها ريس نيلسون هدفين، وجابرييل مارتينيلي، توماس بارتي، ومارتن أوديجارد هدفًا لكل منهم.

ليفربول ومانشستر يونايتد

وفي ليلة تاريخية، للنجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول، اكتسح الريدز ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 7-0، خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب أنفيلد بالجولة 26 من البريميرليج يوم 5 مارس الماضي، قص وقتها الهولندي كودي جاكبو شريط أهداف المباراة، وأضاف داروين نونيز الهدف الثاني، ثم عزز جاكبو تقدم حمر الميرسيسايد بهدف ثالث من صناعة صلاح.

ونجح الفرعون المصري في تسجيل الهدف الرابع، وأحرز نونيز الهدف الخامس، ثم عاد صلاح مجددًا ليحرز الهدف السادس، قبل أن يختتم فيرمينو السباعية من صناعة محمد صلاح، الذي حقق العديد من الأرقام القياسية في تلك المباراة، أبرزها أنه أصبح الهداف التاريخي لمواجهة ديربي الشمال الغربي أو كلاسيكو إنجلترا، كما أنه بات الهداف التاريخى لليفربول فى الدورى الأقوى فى العالم، متخطيًا نجم الريدز السابق روبي فاولر.

محمد صلاح

كما عاد رفاق صلاح، ليكرموا ضيافة ليدز يونايتد بالجولة 31، بالفوز على الأخير بسداسية مقابل هدف، سجل منها محمد صلاح هدفين، ودييجو جوتا هدفين، وجاكبو ونونيز هدفًا لكل منهما، وذلك يوم 17 أبريل الماضي.

رفاق صلاح يسجلون 22 هدفًا في أكبر المكاسب

وبذلك، سجل لاعبو ليفربول 22 هدفًا في 3 مباريات شهدت تحقيق نتائج ثقيلة هذا الموسم، بالفوز على بورنموث 9-0، 7-0 على مانشستر يونايتد، و6-1 على ليدز يونايتد، وبالتالي أصبح بورنموث أكثر فريق تلقى أهدافًا في مباريات النتائج الكبيرة وأكثر فريق اهتزت شباكه من لاعبي الريدز بالموسم المنقضي.

ليفربول

وبنفس النتيجة، قسى نيوكاسل يونايتد على توتنهام بملعب سانت جيمس بارك بالجولة 32، وكاد اللقاء حينذاك أن يخرج بنتيجة أكبر من السداسية، حيث أحرز لاعبو الماكبايس 5 أهداف في غضون 20 دقيقة فقط، سجل لأصحاب الأرض وقتها جاكوب ميرفي هدفين، وألكسندر إيزاك هدفين، وجويلاينتون وكالوم ويلسون هدفا لكل منهما، فيما أحرز هاري كين هدف السبيرز الوحيد في المواجهة.

نيوكاسل يونايتد توتنهام 6-1

واختتم برايتون النتائج الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022-2023، بنتيجة 6-0 في شباك وولفرهامبتون، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة 34 من البريميرليج على ملعب طيور النورس، الذين قدموا موسمًا استثنائيًا توج بتأهلهم إلى بطولة الدوري الأوروبي، وشهد هذا اللقاء تسجيل كل من دينيز أونديف، باسكال جروس، وداني ويلبيك هدفين لكل لاعب، وذلك يوم 29 أبريل 2023.