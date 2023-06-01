اقرأ غدا في "البوابة".. ضمن جولاته في البرلمانات الأوروبية.. عبد الرحيم علي يلتقي قيادات بالبرلمان الأوروبي

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 2 يونيو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

ضمن جولاته في البرلمانات الأوروبية.. عبد الرحيم علي يلتقي قيادات بالبرلمان الأوروبي

داليا عبدالرحيم: إشراف الرئيس على المجلس الوطني للتعليم يمنحه قيمة مضافة وضمانا للرقابة الشديدة

أوروبا تتحدى بوتين.. "الناتو" يجتمع في أوسلو لتعزيز دفاعات أوكرانيا

أجواء مشتعلة

التوتر بين بكين وواشنطن يهيمن على الاجتماع الأمني الآسيوي

الخلافات بين صربيا وكوسوفو تهدد بموجة جديدة من التطهير العرقي

توجيهات رئاسية بمواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية المقدمة للمواطنين

عاصفة ترابية تضرب القاهرة وباقي المحافظات