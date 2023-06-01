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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أمن الدقهلية يضبط طفلا يتعدى على المواطنين ويتحرش بالفتيات

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه
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تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة من ضبط طفل يعمل عامل خردة ومقيم بقرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة محافظة الدقهلية بعد بث مقطع فيديو عبر حساب على موقع "تويتر"، يظهر قيامه باستخدام "سواط" والتعدي على المواطنين والتحرش بالفتيات بشارع جيهان بمدينة المنصورة، وبمواجهة أقر بصحة المقطع وارتكابه للواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية يفيد برصد قسم المساعدات الفنية بالمديرية مقطع فيديو على تطبيق "تويتر" على حساب شخصي يظهر فيه أحد الأشخاص يقوم بالتعدي على المواطنين بالضرب مستخدما "سواط" والتحرش بالفتيات بشارع جيهان نطاق قسم اول المنصورة.

جرى إعداد فريق بحث من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم أحمد مروان شبانة، رئيس المباحث، ومعاونية، وتوصلت التحريات ان الشخص الذي يظهر فى مقطع الفيديو طفل يدعي" مصطفي.م.م.ر"،14 عاما، عامل خرده ومقيم قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتحري عنه بمواجهته أقر بارتكابه للواقعة .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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