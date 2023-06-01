الأمم المتحدة تحيي اليوم العالمي للوالدين

تحي منظمة الأمم المتحدة اليوم العالمي للوالدين في مثل هذا اليوم 1 يونيه من كل عام، وتقول المنظمة أنه أصبح الدور المهم للأسرة موضع اهتمام المجتمع الدولي بشكل متزايد منذ ثمانينيات القرن الماضي إلى يومنا هذا، واتخذت الجمعية العامة عددا من القرارات الداعمة للأسرة، حيث أعلنت تدشين السنة الدولية للأسرة واليوم الدولي للأسرة توكيدا لدور الوالدين الحاسم في تربية الأطفال.

ولم تزل الأسرة هي المسؤول الرئيس عن رعاية الأطفال وحمايتهم، ولكي ينشأ الأطفال متكاملين حيث يتناغم نموهم مع شخصياتهم فإن من الضروري تنشئتهم في بيئة أسرية تحيطها المحبة والتفاهم والوالدين، في كافة أنحاء العالم، هما الراعيان والمعلمان الأساسيان لأولادهما، من حيث إعدادهم لحياة منتجة ومرضية، ويثمن اليوم العالمي للوالدين، الذي عينته الجمعية العامة في عام 2012، الوالدين تثمينا عاليا لتفانيهما في التزامهما بأبنائهما والتضحيات التي يقدمانها مدى الحياة نحو تعزيز هذه العلاقة.

وموضوع احتفالية عام 2023 بعنوان “أهمية الأبوة والأمومة في تربية أطفال سعداء ينعمون بالصحة والأمل”، وتضطلع الأسر والوالدِين ومقدمو الرعاية بأدوار رئيسة في رفاه الأطفال ونموهم، فهي جميعا عوامل تنمي الهوية في الأطفال وتزرع فيهم الحب وتتيح الرعاية والإمداد والحماية فضلا عن الأمن والاستقرار الاقتصاديين للأطفال والمراهقين.

وتساوقا مع اتفاقية حقوق الطفل، حيث يوجد اعتراف متزايد بأهمية دعم الأسرة والوالدِين في إطار السياسات الاجتماعية الوطنية وحزم الاستثمار الاجتماعي التي تهدف إلى الحد من الفقر والتفاوتات وتعزيز الرفاه الإيجابي للوالدِين وللأطفال، فعلى طوال شهر يونيه، تشاطر يونيسف وشركاؤها نصائح الخبراء والموارد المتاحة المصممة لدعم مقدمي الرعاية وأسرهم، بما في ذلك أدلة الصحة العقلية في ما يتصل بقضايا عدة من مثل الرعاية الذاتية للوالدين المشغولين، فضلا عن دعم المراهقين في الأوقات العصيبة، وتقديم أفكار اللعب الممتعة التي تساعد في نمو الطفل وتتيح للوالدين تحقيق أقصى منفعة من قضاء أوقات مع أطفالهم.

كما تتوجه بدعوة إلى الحكومات والشركات وغيرها لتوسيع نطاق دعم الأبوة والأمومة وإتاحة سبل التيسير الشامل أمام كافة الأسر، وتبحث سلسلة البرامج السماعية (بودكاست) هذه التي تنتجها اليونيسف كأثر كورونا على معايشنا، حيث يناقش خبراء عالميون وأولياء الأمور مجموعة واسعة من الموضوعات، كما تقدم معلومات واقعية ونصائح مفيدة وإرشادات عملية بشأن دعم الأطفال للنمو في هذا العالم الجديد.