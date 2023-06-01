القبض على طالب طب خلال اتجاره في النقد الأجنبي بالدقهلية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة شرق الدلتا" من ضبط طالب بكلية الطب بالخارج، حال قيامه بالإتجار فى النقد الأجنبى بمنطقة شارع قناة السويس بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية وبحوزته كميات من العملات النقدية الأجنبية والمصرية وخلال ضبطه تعرض للإصابة بعد قيامه بتحطيم زجاج سيارة الشرطة التي جرى التحفظ عليه بها وجرى نقلة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقي إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا للعميد إسلام رمزي ، مأمور قسم شرطة ثاني المنصورة، يفيد بضبط طالب بكلية الطب وبحوزته كميات من العملات النقدية لتجارته بها خارج مصارفها الشرعية..

تبين أن المتهم يدعى"محمد.م.ط"، طالب بكلية الطب بالخارج ومقيم قرية دملاش مركز بلقاس وبحوزته 2400 دولار امريكي، و1695 جنية مصري، و50 ريال سعودي ، و2 هاتف محمول.

خلال قيام القوة الأمنية التابعة للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا بضبطه والتحفظ عليه والمضبوطات حوزته قام المتهم بركل الزجاج الأمامي للسيارة مما أدى الى كسر زجاج السيارة التابعة للإدارة، وإصابته بجرح قطعي أسفل الساق اليسرى .

جرى نقل المتهم إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم تحت حراسة الشرطة ، قوبمواجهة أفر واعترف بارتكابه واقعة الاتجار فى النقد الأجنبي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.