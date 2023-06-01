محمد هنيدى: "مينفعش نهزر فى وقوع يافطة أكتوبر وربنا يحميكم يا رب"

نشرالفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك " الصورة التي ترصد وقوع اليافطة على كوبري أكتوبر، وعلق هنيدى على الصورة قائلا: " للأسف عرفت ان ناس اتصابت في اليافطة دي فحذفت البوست احتراما ليهم عشان مينفعش نهزر فيها دي وربنا يحميكم يارب ".

وأضاف هنيدي في تدوينة أخرى، قال فيها: “ الناس اللي بتقول عادي دي يافطة.. نهزر عادي على اليافطة وان الجو وحش بس لو في حد اتصاب او حصله حاجة مينفعش نهزر او نضحك على حاجة زي دي ”.

يشار إلى أن هنيدى ينتظر عرض فيلم "الجواهرجي" مع منى زكي كما يصور هنيدى حاليًا فيلم "البريمو" مع الفنانة غادة عادل، ومن المقرر أن ينتهى من تصويره الفترة المقبلة، وهو من إخراج سعيد حامد، وتأليف إيهاب بليبل، ويشارك فيه عدد من الفنانين.

و ايضا بدأ هنيدى مع المؤلف أحمد عبد الله العمل على كتابة الجزء الثانى من مسلسل "أرض النفاق" بعد نجاح الجزء الأول من العمل والذى عرض في رمضان 2018 .