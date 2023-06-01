رضا شحاتة يعلن تشكيل غزل المحلة أمام إنبي في الدوري

أعلن رضا شحاتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة التشكيل الأساسي، الذي سيخوض لقاء إنبي بعد قليل على ستاد بتروسبورت ضمن الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

واعتمد شحاتة في هجوم فريق زعيم الفلاحين على باسي وأوريك، في مواجهة فريق إنبي، ضمن منافسات الجولة الثلاثين بالدوري الممتاز.

وجاء تشكيل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: معاذ الحناوي، مصطفى العش، أحمد رضا، محمد بازوكا.

خط الوسط: حميد ماو، أحمد النادري، محمد جابر.

الهجوم: جبريل أوريك، كريم مصطفى، تشارلز باسي.

بينما يجلس على مقاعد بدلاء فريق غزل المحلة: محمود الحضري، السيد الشبراوي، خالد الإخميمي، طارق سامي، إبراهيم عايش، حازم مرسى، أحمد الشيخ، مصطفى ديشا، أحمد وجيه، عبد الرحمن عاطف أجويرو.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الـ15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة، بعد خوض 29 مباراة نجح في الفوز بـ 8 مباراة والتعادل في 7 مباريات وتلقى الخسارة في 14 مباريات.