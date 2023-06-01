"ألهم" يستعرض جهود مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بالأقصر.. صور

استعرض المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الخميس، جهود المحافظة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور السفير هشام بدر المنسق الوطني المبادرة.

خلال اللقاء، قدم محافظ الأقصر عرضاً تقديمياً عن جهود المحافظة في المبادرة منذ دورتها الأولى في عام 2022، موضحاً المجهود الذي تقوم به المحافظة للحث على المشاركة في المبادرة والحرص على وصولها لكافة قرى ونجوع الأقصر بمساعدة الجهات الشريكة.

كما استعرض جهود لجنة المشروعات الخضراء في المحافظة في عقد لقاءات تعريفية، وندوات كالندوة الخاصة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أعقبها برنامج تدريبي.

وقال السفير هشام بدر، أن المبادرة تأتى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتهدف إلى الاستفادة من حلول المواطنين لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة وإعادة تدوير المخلفات، مشيرا إلى أن محافظة الأقصر قدمت نحو 74 مشروع أخضر ذكي لخدمة البيئة في المرحلة الأولى من المبادرة العام الماضي فاز منها 6 مشروعات في المجالات الست، وساهمت هذه المشروعات في توفير الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة النظيفة.

وأوضح بدر، أنه تم فتح الباب لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية هذا العام ومن المقرر أن يتم الغلق النهائي لاستقبال مشروعات بنهاية شهر يونيو الجاري، مؤكداً أن فكرة المبادرة قائمة على أن يكون هناك حلول قابلة للتنفيذ ونقوم بأخذها وعرضها على العديد من المستثمرين من أجل تمويلها، بالإضافة إلى أننا عرضنا مجموعة من هذه المشروعات خلال مؤتمر المناخ الماضي.

حضر اللقاء، محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، وهدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة وعدداً من رؤساء المدن ونوابهم، وبمشاركة من أبناء الأقصر الذين يمثلون مختلف القطاعات.

لقاء المشروعات الخضراء (1)

لقاء المشروعات الخضراء (2)

لقاء المشروعات الخضراء (3)

لقاء المشروعات الخضراء (4)

لقاء المشروعات الخضراء (5)

لقاء المشروعات الخضراء (6)

لقاء المشروعات الخضراء (7)