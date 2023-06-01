دفن جثة شاب توفى إثر صعق كهربائي بإمبابة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول مصرع شاب جراء تعرضه للصعق الكهربائي داخل منزله بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة كما صرحت بدفن الجثة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث صعق كهربائي داخل منزل بمنطقة إمبابة شمال المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة "كريم محمد أنور" 35 سنة، تعرض لصعق كهربائي من أحد الأجهزة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.