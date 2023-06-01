الاستعلام عن الحالة الصحية لمصاب في حريق شقة بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول إصابة شخص باختناق في حريق التهم شقة سكنية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق بالحي الثامن بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما استعلمت عن الحالة الصحية للمصاب.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق بالحي الثامن بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة أحد الأشخاص باختناق جري نقل المصاب إلي مستشفي أكتوبر المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.