رئيسة مولدوفا تبحث مع نظيرها الأوكراني مسار التكامل الأوروبي

أجرت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مناقشة جيدة للغاية قبل انطلاق قمة المجموعة السياسية- الأوروبية مباشرة حول الوضع على الجبهة وجدول الأعمال الثنائي ومسار التكامل الأوروبي.

وقالت ساندو- حسبما ذكرت وكالة "مولد برس" المحلية للأنباء، في نشرتها الإنجليزية- "شرفني أن ألتقى بالمشارك الأول في قمة المجموعة السياسية- الأوروبية صديقنا وجارنا رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي".

وأضافت: "لقد أجرينا مناقشة جيدة للغاية قبل بدء الحدث مباشرة حول الوضع على الجبهة وجدول الأعمال الثنائي ومسار التكامل الأوروبي".

وتابعت: "اجتمعت جميع الدول الأوروبية في قمة المجموعة السياسية الأوروبية، لدعم أوكرانيا معًا وإيجاد أفضل الحلول لإعادة إرساء السلام في قارتنا، مولدوفا هي أوروبا وأوكرانيا هي أوروبا".

وكان زيلينسكي قد وصل، في وقت سابق من اليوم، إلى مولدوفا من أجل المشاركة في قمة المجموعة السياسية الأوروبية المنعقدة هناك.

وقال إنه سيقوم خلال هذه الزيارة بعقد العديد من الاجتماعات الثنائية، مشيرا إلى أنه يعمل للحصول على المزيد من الطائرات المقاتلة من أجل مساعدة أوكرانيا على التصدي للقوات الروسية.

وأضاف زيلينسكي أنه سيناقش أيضا خطته للسلام وتطلعات كييف للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي.