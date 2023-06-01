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الجمعة 02 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

"الوزراء الصومالي" يشيد بنتائج المجلس الاستشاري حول الانتخابات الرئاسية المقبلة

رئيس الوزراء الصومالي
رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري
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أشاد مجلس الوزراء الصومالي في جلسة له اليوم الخميس برئاسة رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، بنتائج المجلس الاستشاري الوطني حول الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وقال رئيس الوزراء الصومالي - في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - إن الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتنفيذ اتفاق العملية الانتخابية، مؤكدا أنها فرصة ثمينة للشعب الصومالي لينتخب قيادته.

وأضاف أن الحكومة الفيدرالية تبذل جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار وملف الدستور والإعفاء من الديون الخارجية، وأن الجيش الصومالي سيبدأ المرحلة الثانية لاستكمال تحرير المناطق القليلة المتبقية على أيدي فلول المليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

الصومال حمزة عبدي بري الانتخابات الرئاسية