أكد رئيس هيئة الأمن الفدرالي الروسية ألكسندر بورتنيكوف أن الغرب يحرض مولدوفا بنشاط على التورط في الصراع بأوكرانيا.

وقال بورتنيكوف- خلال اجتماع مجلس رؤساء وكالات الأمن والخدمات الخاصة للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو- "إن الغرب يقوم بتحريض مولدوفا على المشاركة في حرب أوكرانيا، التي أصبحت نقطة انطلاق للحرب ضد روسيا وكافة الأنشطة التخريبية ضد بيلاروس"، مشيرا إلى أن الغرب يحرض مولدوفا على حل مشكلة بريدنيستروفيه بالقوة، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية.

وكانت روسيا قد وقعت على اتفاقية مبادئ التسوية السلمية للنزاع المسلح في بريدنيستروفيه، في 21 يوليو 1992، حينما تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وتم نشر قوة حفظ السلام المشتركة في 29 يوليو من نفس العام، وهي الاتفاقية التي لا زالت سارية حتى يومنا هذا، لكن ما يثير القلق هو المستودعات التي كانت تابعة لجيش الأسلحة المشترك للحرس الرابع عشر (منطقة أوديسا العسكرية التابعة للقوات المسلحة السوفيتية)، إبان الحقبة السوفيتية.