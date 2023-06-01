الرئيس محمود عباس يُثمن مواقف ألمانيا الداعمة لحقوق شعب فلسطين

ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس مواقف ألمانيا الداعمة لحقوق شعبه، ومساهماتها في دعم قدرات وبناء المؤسسات الفلسطينية، والبنى التحتية.

جاء ذلك خلال استقباله، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس مجلس الاتحاد الألماني بيتر تشنستشر، حيث أطلعه على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية.

وشدد الرئيس الفلسطينى على حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين والبلدين الصديقين وسبل تطويرها وتدعيمها.

بدوره، أكد الضيف الألماني استمرار بلاده في دعم السلام والاستقرار، وتعزيز العلاقات الثنائية بين ألمانيا وفلسطين وتوطيدها.

حضر اللقاء، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ونائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وعن الجانب الألماني، رئيس بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السفير أوليفر أوفشا.