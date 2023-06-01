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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أزمة مستحقات الحكام صداع في الجبلاية

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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شهدت الفترة الاخيرة أزمة بين إدارة اتحاد الكرة ولجنة الحكام، بسبب مستحقات الحكام المتأخرة. 
وتجددت الأزمة مؤخرا بعد أن تحدث البرتغالي فيتور بيريرا، مع إدارة اتحاد الكرة بحل الأزمة في عدة محاولات دون اي جدوى. 
وأكد بيريرا إدارة اتحاد الكرة أن هناك استياء شديد داخل لجنة الحكام بسبب عدم سداد مستحقاتهم، على الرغم من الجميع يؤدي دوره بشكل محترف.
وشدد البرتغالي على حل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، تجنبا لحدوث أي أزمات داخل اللجنة قد تتسبب لأخطاء كبيرة.
 

إدارة اتحاد الكرة لجنة الحكام البرتغالي بيريرا مستحقات