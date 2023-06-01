بعد تتويج إشبيلية بالدوري الأوروبي.. بونو والنصيري يدخلان التاريخ بإنجاز عربي

دخل الثنائي المغربي ياسين بونو ويوسف النصيري التاريخ، بعد تتويجهما بلقب بطولة كأس الدوري الأوروبي 2023 مع فريقهما إشبيلية الإسباني، على حساب روما الإيطالي في النهائي بركلات الترجيح.

وحقق يوسف النصيري وياسين بونو إنجازًا عربيًا، بحصول إشبيلية على بطولة الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه، ليواصل هيمنته على اللقب حيث يعد أكثر ناد تتويجًا بالمسابقة القارية.

وأضاف النصيري وبونو، اللقب الثاني من اليوروباليج في مسيرتهما مع الفريق الأندلسي، ليصبحان أول لاعبين مغربيين وعربيين يتوجان بثاني لقب أوروبي كبير.

وبات الدوليان المغربيان ياسين بونو، ويوسف النصيري، أول ثنائي عربي، يفوز بالدوري الأوروبي مرتين.

وسجل الثنائي المغربي اسمهما في سجلات تاريخ البطولات الأوروبية، حيث لم يسبق لأي لاعب عربي التتويج بلقب أوروبي في مناسبتين، سواء في منافسات دوري أبطال أوروبا، أو الدوري الأوروبي، ليدخل بذلك الثنائي المغربي التاريخ مجددًا من أوسع أبوابه، لا سيما أنهما كانا المساهمين بشكل كبير في تتويج فريقهما بالبطولة أمام روما، في المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء، على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست، والتي حسمها اللوس روخي بلانكوس لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي من اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأسهم حارس منتخب المغرب ياسين بونو في تتويج إشبيلية باللقب بشكل كبير، حيث تصدى لأكثر من كرة هدف محقق من لاعبي روما خلال اللقاء، فضلًا عن تصديه لركلتي جزاء من ضربات الحظ الترجيحية، ليختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بونو أفضل لاعب في نهائي الدوري الأوروبي.

أما مهاجم المنتخب المغربي يوسف النصيري، كان وراء هدف التعادل للفريق الإسباني، بعد مضايقته للمدافع جيانلوكا مانشيني لاعب فريق العاصمة الإيطالية، الذي سجل هدف تعديل النتيجة في الشوط الثاني من المباراة النهائية بالخطأ في مرماه.