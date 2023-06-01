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الجمعة 02 يونيو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تقرير دولي: الصراع الروسي الأوكراني يتسبب في رفع تكاليف الأمن الغذائي بالشرق الأوسط

الأمن الغذائي
الأمن الغذائي
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ارتفعت واردات مصر خلال العام 2021 القادمة من روسيا والتي استحوذت علي 53.9%  يليها 18.8% من أوكرانيا.

وكشفت تقارير دولية صادرة عن المعهد الإيطالي لشئون السياسيات الدولية تحت عنوان " تكاليف انعدام الأمن الغذائي علي مستوي منطقة الشرق الأوسط، والتي تأثر بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، أن واردات دول الاتحاد الأوروبي لمصر سجلت 22% من مجمل الواردات  يليها 37% من باقي الدول الأخري.
و ارتفعت واردات أوكرانيا للبنان مستحوذة علي النصيب الأكبر بنسة 53.5% يليها 26% من دول الإتحاد الأوروبي ثم رويسيا بنسبة 18.3% من إجمالي الوارادات ثم 1.6% من نصيب باقي الدول الأخري.
و ارتفعت ورادات  دول الاتحاد الأوروبي إلي المغرب نبسبة 39.7% ثم 20.2% من نصيب أوكرانيا ثم 23.7% من دول   أمريكا الجنوبية و14.1% من باقي الدول مقابل 2.3% من روسيا.

وكان الجزء الأكبر من ورادات الاتحاد الأوروبي للمملكة العربية السعودية مسجلا 38.7% ثم  22.3% واردات روسية إلي المملكة ليها 21.4% أوكرانيا ثم 15.4% من باقي الدول الأخري

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