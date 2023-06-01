محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس اتحاد كمال الأجسام قبل استضافة البطولة العربية "صور"

استقبل اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية بمكتبه، اليوم ، وفد الاتحاد المصري لكمال الأجسام يترأسه الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي ونائب أول رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية،ويرافقها الكابتن صالح حسن عضو مجلس ادارة الاتحاد والمهندس سامي بشير المدير التنفيذي للاتحاد والحكم الدولي محمد محسن سكرتير لجنة الحكام العليا وأحمد ابوجنه بطل العالم، واعضاء منطقة الاسكندرية لكمال الأجسام واللياقه البدنيه محمود على السيد الضوي وفاروق احمد.

و ذلك لمناقشة استعدادات إقامة البطولة العربية الثالثة والعشرون لكمال الأجسام والتاسعة عشر للشباب والثالثه للكلاسيك والفيزيك في الفترة من 14 حتى 17 أكتوبر 2023 للمرة الثانية في محافظة الإسكندرية وذلك بعد النجاح الذي حققته نسخة العام الماضي.



ومن جانبه، رحب المحافظ بإقامة البطولة العربية لكمال الأجسام على أرض الإسكندرية للعام الثانى على التوالى، وتقديم الدعم الكامل لإخراجها بشكل مشرف.

وقدم (الشريف) الشكر إلى الدكتور عادل فهيم على إقامة تلك البطولة الهامة للمرة الثانية على أرض محافظة الإسكندرية.

وأكد “الشريف”، أن الإسكندرية دائما سباقة في استقبال واستضافة الأحداث الرياضية العالمية، كما أنها تحرص على إخراج تلك الأحداث والفعاليات بالشكل اللائق الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط.

من جانبه قدم الدكتور عادل فهيم الشكر إلى محافظ الإسكندرية على دعمه المستمر للاتحاد المصري والعربي لكمال الأجسام، وأعرب عن سعادته باستضافة مصر البطولة العربية لكمال الأجسام للمره الثانية و برعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإقليم، ونسعى أن تكون الدورة ال«٢٣» الأفضل في البطولات العربية على الإطلاق، ولهذا بدأنا بوضع التصور الامثل للفعاليات المختلفة للبطولة، والإعداد الجيد وتشكيل كافة اللجان للبدء فورًا بعملها.

وشدد “فهيم”، أن البطولة العربية لكمال الاجسام مسموح لجميع اللاعبين للمشاركة فيها بدون شروط وبدون إجراء اختبارات منتخب هذا وستقام المنافسات في فئات كمال الأجسام للرجال والناشئين والأساتذة والفيزيك والكلاسيك وتم اضافة فئة الناشئين تحت ١٨ سنه لأول مرة في تاريخ البطولة العربية وذلك لفتح المجال لكل الرياضيين للمشاركة في الحدث الأكبر هذا العام.

وأشار (فهيم) إلى أنه قد تم تأكيد حضور الدكتور رفائيل سانتونجا رئيس الاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة البدنية وأنه قد تم الاتفاق بشكل نهائي على اختيار مجموعة من الحكام الدوليين الأجانب والعرب والمصريين لإدارة مسابقات البطولة المختلفة في منافسات كمال الأجسام والفيزيك والكلاسيك فيزيك والماسكولار فيزيك، للناشئين، والرجال والأساتذة.

وتم ايضا توجية الدعوة لكافة الاتحادات العربية للاستعداد للمشاركة وأبدى الجميع موافقتهم المبدئية على الاشتراك ومن المتوقع مشاركة 18 دولة عربية وكذلك تم إرسال خطاب رسمي لكافة مناطق كمال الأجسام في مصر للاستعداد وتجهيز اللاعبين للمشاركة في البطولة العربية وهناك كروت احترافية وجوائز ماديه وعينيه ومفاجأة كبري سوف يتم الاعلان عنها لاحقًا.