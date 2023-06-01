فيتوريا يستقر على 3 حراس لمعسكر الفراعنة المقبل

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة روي فيتوريا، لخوض معسكره المغلق استعدادًا لمواجهة نظيره منتخب غينيا بالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

وعلمت "البوابة نيوز" من مصادر بالجهاز الفني للفراعنة خلال تصريحات خاصة، أن فيتوريا، استقر علي حراس مرمى الفراعنة للمعسكر المقبل، وهم محمد الشناوي حارس الاهلي، ومحمد أبو جبل حارس البنك الأهلي، ومحمد صبحي حارس الزمالك.

وأعلن البرتغالي فيتوريا عن قائمته النهائية للمعسكر المقبل يوم 7 يونيو الجاري.