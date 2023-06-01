حرس الحدود يتعادل سلبيًا مع أسوان فى الشوط الأول

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، بقيادة محمد مكي مع نظيره أسوان سلبيًا بدون أهداف خلال الشوط الأول، في المباراة المقامة بينهما على ملعب استاد حرس الحدود بالمكس، ضمن منافسات الجولة رقم ٣٠ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل حرس الحدود كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: أحمد أيمن - محمود بن والي - إبراهيم القاضي - أحمد شديد.

خط الوسط: إسلام عبد اللاه - أحمد فليكس - مصطفى جمال - إسلام.

خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم - مصطفى زيكو.

وفي المقابل جاء تشكيل أسوان كالآتي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: كاستيلو، إسلام جمال، ميدو مصطفى، علي فتحي.

خط الوسط: عبد الرسول، عماد فتحي، أحمد خالد، بلال السيد، حسام عرفات.

خط الهجوم: ديلسون كاموني.