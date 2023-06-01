وفاة مهندسة سقطت عليها لوحة إعلانات بسبب الطقس السيء بالعاشر من رمضان

لقيت مهندسة مصرعها، اليوم الخميس، بعد سقوط لافتة إعلانات عليها؛ بسبب سوء الأحوال الجوية بالقرب من أحد المولات التجارية بمدينة العاشر من رمضان.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ بورود إشارة من مستشفى الهلال في مدينة العاشر من رمضان بوصول المهندسة رانيا مصطفى، 47 سنة، جثة هامدة.

تبين حدوث إصابة المتوفاة التي أودت بحياتها إثر سقوط لافتة إعلانات عليها بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بالقرب من أحد المولات التجارية بجوار جمعية مستثمري العاشر من رمضان.

وتبين من توقيع الكشف الطبي على الجثة حدوث كسر في الجمجمة جراء الحادث أودى بحياة المتوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.