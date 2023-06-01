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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وفاة مهندسة سقطت عليها لوحة إعلانات بسبب الطقس السيء بالعاشر من رمضان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقيت مهندسة مصرعها، اليوم الخميس، بعد سقوط لافتة إعلانات عليها؛ بسبب سوء الأحوال الجوية بالقرب من أحد المولات التجارية بمدينة العاشر من رمضان.

كانت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ بورود إشارة من مستشفى الهلال في مدينة العاشر من رمضان بوصول المهندسة رانيا مصطفى، 47 سنة، جثة هامدة.

تبين حدوث إصابة المتوفاة التي أودت بحياتها إثر سقوط لافتة إعلانات عليها بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بالقرب من أحد المولات التجارية بجوار جمعية مستثمري العاشر من رمضان.

وتبين من توقيع الكشف الطبي على الجثة حدوث كسر في الجمجمة جراء الحادث أودى بحياة المتوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الشرقية العاشر من رمضان أحوال الطقس السيئ