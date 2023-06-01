تعليم القاهرة : فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الأحد المقبل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢، يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠٢٣/٦/٥ ولمدة ١٥ يومًا، وتقديم التظلمات سيكون بالإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة.

وأكد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ستكون متاحة فى المدارس يوم السبت القادم الموافق ٢٠٢٣/٦/٤.

وأضاف "موسي" أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة اليوم الخميس، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.