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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

تعليم القاهرة : فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الأحد المقبل

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢،  يوم الأحد المقبل الموافق ٢٠٢٣/٦/٥ ولمدة ١٥ يومًا، وتقديم التظلمات سيكون بالإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة.

 وأكد  أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ستكون متاحة فى المدارس يوم السبت القادم الموافق ٢٠٢٣/٦/٤.

وأضاف "موسي" أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الحصول على النتيجة اليوم الخميس، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

التربية والتعليم الشهادة الاعدادية تعليم القاهرة فتح باب التظلمات