ختام الأسبوع الثالث من امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي بفلسطين.. صور

انطلقت صباح اليوم الخميس امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي لمعاهد دولة فلسطين الستة وهم "معهد غزة بنين- معهد غزة فتيات- معهد خانيونس بنين- معهد خانيونس فتيات- معهد الشمال بنين- معهد الشمال فتيات"، للعام الدراسي 2022 – 2023، حيث أدى طلاب القسمين العلمي والأدبي الامتحان في مادة البلاغة.

وقد افتتح طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بفلسطين الأسبوع الثالث للقسم الأدبي يوم الأحد بمادة التاريخ والقسم العلمي بمادة الفيزياء، كما أدى القسمين العلمي والأدبي الامتحان في مادة الأدب والمطالعة والنصوص يوم الثلاثاء، دوى شكاوى من صعوبة الامتحانات أو عدم ملائمتها للوقت المخصص للامتحان.

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على ٣١ لجنة، وتستمر امتحان القسم العلمي إلى يوم الأربعاء ٢١/٦/٢٠٢٣، بينما تستمر امتحانات القسم الأدبي إلى يوم الأحد ١٨/٦/٢٠٢٣.