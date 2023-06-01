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الجمعة 02 يونيو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بدء مراسم افتتاح فرع النادي الأهلي بالتجمع الخامس .. صور

الخطيب مع الضيوف
الخطيب مع الضيوف في افتتاح فرع التجمع الخامس
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انطلقت منذ قليل مراسم افتتاح فرع النادي الأهلي بالقاهرة الجديدة، في حضور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والعديد من الوزراء والمسئولين والقيادات المختلفة ورجال الإعلام.

وقد بدأ توافد الحضور من الساعة السادسة مساء، وكان في استقبالهم الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي.

 

يشهد فرع الأهلي بالتجمع الخامس طفرة هائلة على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏، إضافة إلى ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، والتي تم الانتهاء منها، مع استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، كما تم الانتهاء من منطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي وكافة المنشآت.

فرع التجمع الخامس النادي الاهلي محمود الخطيب