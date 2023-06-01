سهير شلبى لـ"البوابة نيوز": ابنتى بخير وعمليتها الجراحية بالعمود الفقري كانت عنيفة

أكدت الإعلامية الكبيرة سهير شلبى، أن الحالة الصحية لابنتها الإعلامية شيرين الشايب مستقرة وذلك بعد إجرائها عملية جراحية بالظهر وصفتها بالعنيفة.

وقالت شلبى تصريح خاص لـ "البوابة نيوز"، الحمد لله شيرين بخير بس العملية كانت عنيفه وقصة كبيرة فى العمود الفقري.

وتابعت: كانت بقالها فترة تعبانة ودايما حاسة بوجع وألم وخضعت لكل العلاجات وطرقت كل الاتجاهات وآخر أشعة رنين أكدت على ضرورة إجراء عملية جراحية بالعمود الفقري.

وأشارت: الحمد لله هى بخير ومازالت داخل المستشفى تخضع للعلاج، أما بالنسبة لخروجها الله أعلم ممكن بكرة أو بعده على حسب رأى الأطباء وحسب حالتها الصحية.

ووجهت الإعلامية الكبيرة سهير شلبى، الشكر لكل من قام بالاتصال بها أو الحضور إلى المستشفى للاطمئنان على ابنتها.

تعد شيرين الشايب من أشهر مذيعات ماسبيرو، وهى من مواليد سبتمبر 1972 وشاركت في الكثير من البرامج الناجحة في التليفزيون المصري وهى أبنه الإعلامية الكبيرة سهير شلبى.