لقاء حول " أهمية القدوة للشباب " بمسجد بدر بكرموز غرب الإسكندرية



نظم مركز اعلام غرب الاسكندرية، اليوم، ندوة دينية بمسجد بدر بكرموز بعنوان اهمية القدوة للشباب، القاها فضيلة الشيخ أحمد محمد صالح إمام وخطيب المسجد، وبحضور فضيلة الشيخ هاشم الفقى مدير عام الدعوة والشيخ احمد شندى والشيخ احمد مرسى مفتشين بإدارة أوقاف غرب، جاء ذلك فى اطار المبادرة التى اطلقها وزير الأوقاف بعنوان " اعرف قدر نبيك "



وافتتح الندوة مجدى الغريب مدير المركز الذى أكد على أهمية القدوة فى حياتنا لنكون نموذج يحتذى به ونحسن معاملة الآخرين حتى يقبل الله اعمالنا ويبارك لنا فيها وان خير قدوة هو نبينا عليه الصلاة والسلام.

وتناول اللقاء اهمية ان يبدأ كل إنسان بنفسه لتغيير سلوكيات المجتمع باكمله وأن خير قدوة لنا هو الرسول عليه الصلاة والسلام فهو قدوة حسنة لنا جميعا، وكذلك الصحابة وامهات المؤمنين، كما أكد إمام المسجد علي أهمية الصلاة ودورها في حماية الإنسان من ارتكاب المعاصى وفضلها فى التقرب من الله.. مشددا أنه يجب ان يستمع كل فرد للآخر واكتساب ثقافة الحوار البناء سواء داخل الاسرة مع الوالدين أو فى المجتمع والتحلي بقيم الدين والبعد عن السلوكيات الهدامة والثقة بالنفس وبقدرة الله تعالي وأن يكون لدينا الرغبة والقدرة على الانجاز.

كما شدد إمام المسجد على ضرورة الاكثار من العمل الصالح فى هذه الايام حتى ينال بها رضا الله سبحانه وتعالى فى الدنيا والآخرة فمن جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلايجزى إلا مثلها، مع الاخلاص فى العمل وأن نبتغى وجه الله تعالى ونلتزم بأوامره وننتهى عن نواهيه لأن كل عمل لغير الله يكون حجه على العبد يوم القيامة، وأن نتبع سنه نبينا ونكون ذوى قلوب سليمة وصادقة ومخلصة فى النية لله حتى يبارك الله لنا فى اعمالنا، ونحسن معاملة الجيران ونساعدهم إذا احتاجوا إلينا ونمنع عنهم الأذى ونصل ارحامنا ونعود أبناءنا على زيارة الاهل والاقارب ومودتهم ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.