3 لاعبين معارين يقتربون من العودة للزمالك

يدرس مسئولو الزمالك عودة ثلاثي الفريق، محمود علاء وحمدي علاء ويوسف أوباما إلي الفريق بداية من الموسم الجديد وذلك عقب انتهاء إعارتهم مع فرقهم نهاية الموسم الجاري .

وأعار الزمالك محمود علاء لفريق الاتحاد السكندري، وحمدي علاء للبنك الأهلي، ويوسف أوباما للحزم السعودي .

ويقترب الثلاثي من العودة وارتداء قميص الزمالك في الموسم الجديد وعدم إعارتهم مرة أخري وذلك لحاجه الفريق لخدماتهم على المستوي الفني .

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، خوض مباراة ودية غدا الجمعة أمام منتخب اليمن.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الخامسة والنصف مساء غد على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، في إطار الاستعداد للمباريات المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنتيجة 2-0 على حساب طلائع الجيش، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة الدولي، المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد فريق الزمالك للنقطة 50 في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري، بينما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 26 في المركز السابع عشر لجدول الترتيب.

