كرم الدكتور أيمن ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الخميس، كريم عادل، بطل أفريقيا للمصارعة الروماني والتي أقيمت في تونس، وحصل فيها على الميدالية الذهبية وزن 87 كيلو.

بالصور.. رئيس جامعة بورسعيد يكرم بطل أفريقيا للمصارعة روماني

أعرب كريم عادل، الطالب بالفرقة الأولى بكلية التربية الرياضية، عن سعادته بتكريم رئيس الجامعة واهتمامه الخاص به كبطل رياضي يحمل اسم مصر ويرفع اسم جامعة بورسعيد كأحد طلابها، مؤكدا على أن الرياضة حافز هام له على التفوق الدراسي.

ومن جانبه، أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بكريم عادل كأحد أبناء الجامعة مؤكدا على دعمه الكامل ودعم الإدارة العليا بالجامعة لتوفير مناخ مناسب له، مع الوضع في الاعتبار تفوقه الرياضي بمراعاة مواعيد بطولاته وتدريباته بما يتيح له التفوق الدراسي بجانب الرياضي.

وأكد ئيس الجامعة، أن توجه الدولة المصرية هو نشر الثقافة الرياضية بين الأجيال المختلفة، وأن رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، يحرص دائما على دعم الرياضة والرياضيين ويفتتح البطولات التي تقام على أرض مصر بنفسه.

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