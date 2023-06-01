النقد الدولي: تباطؤ نمو الاقتصاد العراقي في الأشهر الأخيرة

أصدرت مجموعة من الخبراء في صندوق النقد الدولي بعد زيارتهم إلى العاصمة الأردنية عمان، الأسبوع الماضي، ورقة تحليلية للأوضاع الاقتصادية في العراق.

ونشر الصندوق على موقعه الإلكتروني، حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس. مقالا جاء فيه: "قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، بقيادة توخير ميرزويف، بزيارة إلى عمان، الأردن، خلال المدة 24 – 31 من شهر مايو ، بهدف مناقشة أحدث المستجدات والآفاق الاقتصادية مع السلطات العراقية، إلى جانب مناقشة الخطط المتعلقة بالسياسات في الفترة القادمة".

وأضاف: "لقد تباطأ زخم نمو الاقتصاد العراقي في الأشهر الأخيرة، فبعد تعافي الإنتاج النفطي في العام الماضي واستعادة مستواه الذي وصل إليه قبل تفشي جائحة كورونا، من المتوقع ان ينكمش الإنتاج بنسبة 5 في المئة في العام 2023 في ضوء قرار منظمة أوبيك+ بخفض حجم الإنتاج النفطي، وانقطاع خط أنابيب كركوك – جيهان النفطي عن العمل".

وأشار إلى أن "تقلبات سوق أسعار صرف العملات الأجنبية عقب تطبيق البنك المركزي العراقي لضوابط أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مبيعات العملة الأجنبية أثرا سلبيا على القطاعات غير النفطية القائمة على الاستيراد".