سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك الحكومية والخاصة اليوم الخميس

الخميس 01/يونيو/2023 - 06:33 م

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، فى نهاية تعاملات مساء اليوم الخميس، في غالبية البنوك الحكومية والخاصة ليواصل أداءه الثابت في ضوء معطيات قوية من البنك المركزي بالحفاظ على أسعار الصرف دون زيادة خلال الفترة المقبلة.





وجاء سعر الدولار أمام الجنيه المصري فى البنوك، كالتالى:

البنك المركزي المصري

30.84 جنيه للشراء، 30.96 للبيع.

البنك الأهلي المصري

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك مصر

30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي "cib"

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي

30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.