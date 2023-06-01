وزير الطاقة الإندونيسي: نعتزم بدء مشروع بناء محطات كهروذرية عائمة مع روسيا

قال إيجو سهريال مستشار وزير الطاقة الإندونيسي، إن بلاده مستعدة للبدء في التنفيذ المشترك لمحطات الطاقة النووية العائمة مع روسيا- الخطوة الأولى للتعاون لاحقا في بناء محطات كهروذرية.

وأضاف وزير الطاقة الإندونيسي، حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الخميس: "تود إندونيسيا التعاون مع روسيا في المجال النووي. يجب أن يبدأ هذا التعاون بمحطات طاقة ذرية متنقلة صغيرة".

وذكر الوزير، أن إندونيسيا تتخذ بالفعل خطوات في هذا الاتجاه، وتجري تغييرات على المستوى التشريعي.

وأكد سهاريل أن إندونيسيا "مهتمة أيضا على المدى الطويل ببناء محطة طاقة نووية كاملة، لكن قبل ذلك يجب العمل مع روسيا لإقناع الناس بأن هذا المشروع آمن. أنا شخصيا أعتقد أن التكنولوجيا الروسية في هذا المجال جيدة- وقامت روسيا بالفعل بتحسينها وتأكدت من أن محطات الطاقة النووية الروسية آمنة".

في صيف عام 2022، عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو التعاون في العمل على مشروع نووي في إندونيسيا.