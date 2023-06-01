اشتية يطالب ألمانيا بالضغط على إسرائيل لعقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ألمانيا بالضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقيات الموقعة معها، وإنجاز حقهم بعقد الانتخابات في الأراضي الفلسطينية كافة بما فيها القدس، ووقف كافة إجراءات وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات) بيتر تشينتشر، اليوم الخميس، في رام الله، بحضور رئيس بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين السفير أوليفر اوفتشا.

وأطلع رئيس الوزراء الضيف الألماني على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خاصة في ظل المتغيرات على مستوى المنطقة والعالم، والفراغ السياسي الذي تواجهه القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة من أجل إعادة إحياء مبادرة السلام العربية.

كما طالب رئيس الوزراء بالضغط على إسرائيل للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة، وشهداء مقابر الأرقام، ووقف كافة الاقتطاعات المالية الجائرة من أموالنا، والإفراج عن الأموال المحتجزة.

وبحث اشتية مع تشينتشر تعزيز التعاون المشترك والعلاقات الثنائية ما بين البلدين على المستويات كافة، وناقش عددا من القضايا الاقتصادية، وأهمية قطاعي الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، موجها الدعوة لرجال أعمال ألمان لزيارة فلسطين للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في مختلف المجالات، ولتكون فرصة لعقد شراكات استثمار وأعمال ما بين القطاع الخاص في البلدين، مثمنا الدعم الألماني الثابت والمستمر لفلسطين على كافة الأصعدة.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الاتحادي الألماني موقف بلاده الداعم لحل الدولتين وتحقيق السلام والعدل في المنطقة، وانخراط ألمانيا من أجل تعزيز دورها وحضورها في المنطقة، وتعزيز شراكاتها مع دول العالم.