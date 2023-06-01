تداعيات العاصفة الترابية.. إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالعياط

أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بسبب العاصفة الترابية أعلى الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة العياط جنوب محافظة الجيزة.

تلقي الرائد أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي

الطريق الإقليمي قبل نزلة الأخصاص اتجاه البليده بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي العياط المركزى ومستشفى الصف لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.